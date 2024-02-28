Beşiktaş'ta Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Alex Oxlade-Chamberlain, kısa sürede gösterdiği performansla kalitesini ispatladı. Takımın önemli isimlerinden biri olan İngiliz yıldız, yaşadığı talihsiz sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kaldı.
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Ameliyatın ardından sezonu kapattığı ifade edilen Chamberlain, iyi giden tedavi süreciyle sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Takvim'in haberine göre 30 yaşındaki İngiliz orta saha, nisan ayının başında sahalara dönmeyi hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 22 maça çıkan Chamberlain, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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