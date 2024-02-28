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Beşiktaş'ta Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Alex Oxlade-Chamberlain, kısa sürede gösterdiği performansla kalitesini ispatladı. Takımın önemli isimlerinden biri olan İngiliz yıldız, yaşadığı talihsiz sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 12:43
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Beşiktaş'ta Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Sezon başında Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer olan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlık geçirmişti.

Beşiktaş'ta Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli futbolcunun sol uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) tam kat yırtık tespit edildiğni açıklamıştı. Chamberlain yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ameliyat edildi.

Beşiktaş'ta Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Performansını yükselttiği dönemde yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süredir sahalardan uzak kalan İngiliz futbolcudan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'ta Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Ameliyatın ardından sezonu kapattığı ifade edilen Chamberlain, iyi giden tedavi süreciyle sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Takvim'in haberine göre 30 yaşındaki İngiliz orta saha, nisan ayının başında sahalara dönmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maça çıkan Chamberlain, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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