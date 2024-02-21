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Beşiktaş'ta flaş Ante Rebic gelişmesi! Santos kararını verdi

İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos gelecek sezonun planlamasını yaparken Hırvat oyuncu için yönetime raporunu sundu. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 15:30
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Beşiktaş'ta flaş Ante Rebic gelişmesi! Santos kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren siyah beyazlılarda tek hedef derbi öncesi 3 puan kazanmak...

Beşiktaş'ta flaş Ante Rebic gelişmesi! Santos kararını verdi

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Portekizli hoca, yönetime devam etmek istemediği isimleri bildirdi.

Beşiktaş'ta flaş Ante Rebic gelişmesi! Santos kararını verdi

REBIC İÇİN GÖNDERİLSİN RAPORU

Takvim'de yer alan habere göre; teknik Direktör Fernando Santos'un, son maçlarda tercih etmediği Ante Rebic için siyah-beyazlı yönetime 'gönderilebilir' raporu verdiği bildirildi. Portekizli hocanın, Rebic'in hem sistemine uymadığı hem de yetersiz performansı gerekçesiyle bu kararı aldığı aktarıldı.

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