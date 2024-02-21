Beşiktaş'ta flaş Ante Rebic gelişmesi! Santos kararını verdi
İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos gelecek sezonun planlamasını yaparken Hırvat oyuncu için yönetime raporunu sundu. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ
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Sezon başında Milan'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu Beşiktaş formasıyla 23 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.
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