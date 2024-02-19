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Fernando Santos'tan öz eleştiri! "Bir daha tekrarlayamayız"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte Santos'un açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 22:32
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Fernando Santos'tan öz eleştiri! "Bir daha tekrarlayamayız"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun kaydetti.

Kartal'ın teknik direktörü Fernando Santos, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık... 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık. Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız..

Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada.

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