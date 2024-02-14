Haberler Beşiktaş Alman basınına açıkladı! Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ı neden reddetti?

Alman basınına açıkladı! Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ı neden reddetti?

Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi öncesi hoca adaylarından olan Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ı neden reddettiğini Alman basınına açıkladı. Hollandalı teknik adamın sözleri dikkat çekti. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 11:39
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Alman basınına açıkladı! Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ı neden reddetti?

Fernando Santos öncesi Beşiktaş'ın gündeminde yer alan teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı takımla neden anlaşamadığını açıkladı.

Alman basınına açıkladı! Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ı neden reddetti?

Almanya'nın RTL kanalına konuşan ve NTV Spor'un derlediği habere göre van Bronckhorst, Hollanda ekibi NAC Breda'yı çalıştıran Jean-Paul van Gastel'in yardımcısı olması konusunda anlaşamadıkları için Beşiktaş ile yaptıkları transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı iddialarına yanıt verdi.

Alman basınına açıkladı! Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ı neden reddetti?

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Doğru, evet. Teklif veren bazı kulüpler var ama bana yeniden başlamak istediğimi hissettiren bir takım olmadı.

Alman basınına açıkladı! Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ı neden reddetti?

İnsanlar doğal olarak bir kulübün ilgilendiğini düşünüyor ama teklif geldikten sonra kulüple ve bulunacağınız pozisyonla ilgili her şeyi araştırmaya başlıyorsunuz.

Alman basınına açıkladı! Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ı neden reddetti?

Tabii birlikte gittiğiniz ve çalışmak istediğiniz personel de. En sonunda da bu işin içinde olup olmak istemediğinize karar verirsiniz. Benim için katılmanın zamanı değildİ.

Alman basınına açıkladı! Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ı neden reddetti?

Şu anda bir kulüp aramadığını söyleyen Hollandalı hoca, "Hayatımın şu anki durumundan memnunum.

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