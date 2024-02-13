Joe Worrall Kayserispor maçına damga vurdu! Beşiktaş...
Beşiktaş'ın Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından takımda öne çıkan isim yeni transfer Joe Worrall oldu. Siyah-beyazlı formayla ilk defa ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan tecrübeli stoperin dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:12
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İlk devrede zorlanan İngiliz savunmacı, ikinci 45 dakikalık bölümde kusursuzdu.
Özellikle karşılaşma sonuna doğru yaşanan karambolme rakip boş kaleye gol atacakken kafasını röveşataya kalkan rakibinin ayağına doğru uzattı.
Mutlak golü engelledi. 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.
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