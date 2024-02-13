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Joe Worrall Kayserispor maçına damga vurdu! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından takımda öne çıkan isim yeni transfer Joe Worrall oldu. Siyah-beyazlı formayla ilk defa ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan tecrübeli stoperin dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:12
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Joe Worrall Kayserispor maçına damga vurdu! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Worrall ilk maçında iki farklı görüntü çizdi.

Joe Worrall Kayserispor maçına damga vurdu! Beşiktaş...

İlk devrede zorlanan İngiliz savunmacı, ikinci 45 dakikalık bölümde kusursuzdu.

Joe Worrall Kayserispor maçına damga vurdu! Beşiktaş...

Özellikle karşılaşma sonuna doğru yaşanan karambolme rakip boş kaleye gol atacakken kafasını röveşataya kalkan rakibinin ayağına doğru uzattı.

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