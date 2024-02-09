Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Musrati'den ilk sözler! Transferde Santos detayı

BEŞİKTAŞ HABERİ: Musrati'den ilk sözler! Transferde Santos detayı

Beşiktaş, Braga'dan 27 yaşındaki orta saha Al-Musrati'yi kadrosuna kattı.Siyah-beyazlıların yeni transferi Musrati, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. İşte Liblayı futbolcunun açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 21:23 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 21:23
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ: Musrati'den ilk sözler! Transferde Santos detayı

Beşiktaş, Braga'dan 27 yaşındaki orta saha Al-Musrati'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Musrati, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Libyalı oyuncu, "Harika hissediyorum. Burada olmak çok güzel. Böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatı bulabildiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızı bu sezon ve önümüzdeki sezon mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim." dedi.

Fernando Santos ile görüştüğünü söyleyen Al Musrati, "Harika bir his Beşiktaş'ta olmak. Çok büyük bir mutluluk! Umuyorum her şey iyi gidecektir. Elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim ve taraftarımızı mutlu edeceğim. Beni ilk arayan Fernando Santos'tu. Kendisiyle çalışmak için çok büyük heyecan duyuyorum. Umuyorum her şey Beşiktaş'ta yolunda gidecek." ifadelerini kullandı.

Musrati transferini değerlendiren Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise "Allah utandırmadı, ikide iki yaptık. Bugün ikinci transferimizi indirdik. Hakikaten çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günler Beşiktaşlıları bekliyor. Bugüne kadar sabrettiler. Hakikaten onların hakkı ödenmez. İnşallah süper olur. İki taraf da bu transferi çok istedi. Özellikle oyuncu ve kulüp tarafı, hakkını yiyemem Kaan Ağabey sürecin bilfiil içindeydi, çok büyük emek sarf etti. Hayırlısı olsun inşallah." sözlerini sarf etti.

DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu'da büyük sürpriz! Yeni adresi transferin son günü resmen belli oldu
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor!
Paşa Adana'da galip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muci sağlık kontrolünden geçti!
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları...
150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muci sağlık kontrolünden geçti! Muci sağlık kontrolünden geçti! 21:38
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! 21:23
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 21:00
10 numara Pepe 10 numara Pepe 20:55
PAOK'tan Razvan Lucescu'ya yeni sözleşme! PAOK'tan Razvan Lucescu'ya yeni sözleşme! 20:43
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... 20:30
Daha Eski
Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi! Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi! 20:25
Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Beko! Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Beko! 20:20
Konyaspor'a Zimbabweli stoper! Konyaspor'a Zimbabweli stoper! 20:17
Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli 19:44
Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! 19:40
F.Bahçe'nin yeni transferi idmana çıktı! F.Bahçe'nin yeni transferi idmana çıktı! 19:11