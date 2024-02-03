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ÇBK Mersin 70-75 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda ÇBK Mersin'i 75-70 mağlup etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 20:24
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ÇBK Mersin 70-75 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda ÇBK Mersin'i 75-70 mağlup etti.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mesut Öztürk, Mehmet Burak Anlatıcı

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 19, Kiss 9, Mabrey 19, Sinem Ataş 3, Melis Gülcan 5, Araujo 2, Derin Yaya 10, Holingsvorth 3

Beşiktaş: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 15, Nogic 15, Yueru Li 16, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 25-13

Devre: 40-32

3. Periyot: 54-59

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