ÇBK Mersin 70-75 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda ÇBK Mersin'i 75-70 mağlup etti.
İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mesut Öztürk, Mehmet Burak Anlatıcı
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 19, Kiss 9, Mabrey 19, Sinem Ataş 3, Melis Gülcan 5, Araujo 2, Derin Yaya 10, Holingsvorth 3
Beşiktaş: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 15, Nogic 15, Yueru Li 16, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3
1. Periyot: 25-13
Devre: 40-32
3. Periyot: 54-59