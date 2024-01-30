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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos'un yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda takımın teknik direktörü Fernando Santos, ülkesi Portekiz'den o yıldızın transferini özellikle istedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos'un yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fernando Santos'un verdiği rapor doğrultusunda 6 numara için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemine son gelen isim Benfica forması giyen Florentino Luis oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos'un yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!

Takvim'de yer alan habere göre Kartal'ın 24 yaşındaki Portekizli ön liberoyu 1,5 yıllığına kiramak istediği ve kısa süre içerisinde de Portekiz kulübüyle resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos'un yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!

Bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıkan yıldız futbolcu skor katkısında bulunamadı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Florentino söz konusu karşılaşmalarda 5 sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos'un yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!

Portekiz U21 milli takımına ilk olarak şu an Beşiktaş'ın başında bulunan Fernando Santos'un davet ettiği Portekizli futbolcunun Santos faktörü nedeniyle Siyah-Beyazılı takıma sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos'un yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!

20 milyon Euro değer biçilen Luis'in Benfica ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

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