BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos'un yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda takımın teknik direktörü Fernando Santos, ülkesi Portekiz'den o yıldızın transferini özellikle istedi. İşte detaylar...
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Portekiz U21 milli takımına ilk olarak şu an Beşiktaş'ın başında bulunan Fernando Santos'un davet ettiği Portekizli futbolcunun Santos faktörü nedeniyle Siyah-Beyazılı takıma sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
20 milyon Euro değer biçilen Luis'in Benfica ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
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