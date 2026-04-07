Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Bankkart Galatasaray HDI Sigorta maçı hangi kanalda? | Kupa Voley FİNAL

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley’de heyecan dorukta! Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDIS, şampiyonluk kupasını kaldırmak için finalde kozlarını paylaşıyor. İstanbul Gençlikpor’u eleyen Ziraat Bankkart ile derbi galibiyetiyle moral bulan Galatasaray HDIS arasındaki bu dev randevu, voleybolseverlere unutulmaz bir final gecesi yaşatacak. Peki Ziraat Bankkart Galatasaray HDI Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 13:10
2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk düğümü, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDIS arasındaki dev maçla çözülüyor. Dörtlü Final organizasyonunun ilk yarı final maçında İstanbul Gençlikpor ile karşılaşan Ziraat Bankkart, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu. Finalin diğer ortağı ise nefes kesen bir derbi mücadelesiyle belirlendi. Yarı finalin dev eşleşmesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray HDIS, kupaya bir adım daha yaklaştı. Her iki ekibin de yüksek form grafiğiyle çıkacağı bu büyük finalde, Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek ekip tek bir maçla belli olacak. İşte Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta maçının detayları!

ZİRAAT BANKKART-GALATASARAY HDIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kupa Voley'in en büyüğünü belirleyecek olan bu kritik final müsabakası, 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Kupanın sahibini bulacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

ZİRAAT BANKKART-GALATASARAY HDIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Erkek voleybolunun zirvesindeki bu şampiyonluk mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

Beşiktaş'ta Ndidi'den kötü haber!
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Levent'te alçak saldırı: 2 polis yaralandı 1 terörist öldürüldü 2'si yakalandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma…
G.Saray'a 200 milyon Euro'luk gelir!
Karşıyaka Basketbol fırsat tepti! Karşıyaka Basketbol fırsat tepti! 13:50
ManU'da Harry Maguire gelişmesi! ManU'da Harry Maguire gelişmesi! 13:32
Sporting CP-Arsenal maçı hangi kanalda? Sporting CP-Arsenal maçı hangi kanalda? 13:27
Nando de Colo'dan emeklilik açıklaması! Nando de Colo'dan emeklilik açıklaması! 13:24
Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI maçı detayları! Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI maçı detayları! 13:10
G.Saray'a 200 milyon Euro'luk gelir! G.Saray'a 200 milyon Euro'luk gelir! 12:56
Daha Eski
Tedesco F.Bahçe'de 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi! Tedesco F.Bahçe'de 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi! 12:04
Göztepe'de Melis Erdoğan ile devam! Göztepe'de Melis Erdoğan ile devam! 11:53
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 11:48
Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları! Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları! 11:46
Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı detayları! Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı detayları! 11:43
Galatasaray Daikin'in şampiyonluk sınavı! Galatasaray Daikin'in şampiyonluk sınavı! 11:40