Lascelles'e Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Jamaal Lascelles gelişmesi yaşanıyor. Fernando Santos'un kadrosunda görmek istediği stoper oyuncusu için Newcastle United transfer kararını verdi. İşte yapılan açıklama... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Eric Bailly ile yollarını ayıran siyah beyazlılar yıldız oyuncunun boşluğunu Jamaal Lascelles ile doldurmayı hedefliyor.
Siyah beyazlıların gündemindeki yıldız oyuncu için Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe açıklama yaptı.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'tan Lascelles'e teklif geldi mi? sorusuna, O bizim önemli bir parçamız. Takımda kalmasını istiyorum." açıklamasını yaptı.
İngiliz stoper, Newcastle United formasıyla 22 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.
7 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcunun 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona eriyor.
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