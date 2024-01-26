Haberler Beşiktaş Lascelles'e Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı!

Lascelles'e Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Jamaal Lascelles gelişmesi yaşanıyor. Fernando Santos'un kadrosunda görmek istediği stoper oyuncusu için Newcastle United transfer kararını verdi. İşte yapılan açıklama... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:58
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ENES CEVAHİRCİ
Lascelles'e Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.

Lascelles'e Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı!

Çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlılar transferde de harekete geçti.

Lascelles'e Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı!

Fernando Santos'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim stoper hattına takviye yapmak istiyor.

Lascelles'e Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı!

Eric Bailly ile yollarını ayıran siyah beyazlılar yıldız oyuncunun boşluğunu Jamaal Lascelles ile doldurmayı hedefliyor.

Lascelles'e Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı!

Siyah beyazlıların gündemindeki yıldız oyuncu için Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe açıklama yaptı.

Lascelles'e Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı!

Tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'tan Lascelles'e teklif geldi mi? sorusuna, O bizim önemli bir parçamız. Takımda kalmasını istiyorum." açıklamasını yaptı.

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