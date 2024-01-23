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Beşiktaş'ta Umut Meraş sakatlandı

Beşiktaş'ta Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi sakatlanan Umut Meraş, ilk 11'den çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yerine Emrecan Terzi ilk 11'e dahil edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 19:55 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 20:01
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Beşiktaş'ta Umut Meraş sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Tüpraş Stadı'nda Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta mücadele öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda ilk 11'de yer alan Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinden sakatlık geçirdi. Beşiktaş'ta Umut'un yerine Emrecan Terzi'nin ilk 11'e dahil edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Futbolcumuz Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de forma giyecektir." ifadelerine yer verildi.

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