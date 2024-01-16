Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta transferde hareketlilik başladı. Fernando Santos ve ekibinin yönetime ilettiği transfer listesinde sürpriz bir isim yer aldı. Portekizli hocanın, eski öğrencisi için siyah-beyazlı yönetimden talepte bulunduğu öğrenildi. İşte haberin son detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:24
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MEHMET CEM ÇAKIR
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Beşiktaş'ta Fernando Santos sonrası takımdaki hava bir anda değişti.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Portekizli hoca yönetiminde Vavacars Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyet moralleri yerine getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Siyah-beyazlılarda bu karşılaşmada özellikle Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy maça damga vurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Fernando Santos maçın ardından ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Önemli olan şu an burada bulunan futbolcular. Bu oyuncuları geliştirmek, onlarla başarı sağlamak zorundayız.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Kim gelecekse sırf gelmek için gelmeyecekler. Benim istediğim oyuncu profili güçlü, kararlı, karakterli ve hırslı olur. Ben böyle oyuncular istiyorum.
Yönetimimiz de aynı fikirde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Kazanmayı bilen bir takım oluşturmak için kazanmayı bilen oyuncular getirmek istiyoruz. Ancak şu an oyuncularımın performansından mutluyum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Antrenmanda ve maçlarda gösterdikleri kararlılık beni mutlu ediyor. Tabii ki gelişmemiz gereken yerler var. Antrenmanlarla devam edecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

"2-3 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"
Bahsettiğim kriterlerde en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz. Doğru oyuncuları bulup buradaki oyuncularla daha iyiye gideceğiz.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Beşiktaş'ta bu noktada ise kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Valentin Rosier'in Nice ile görüştüğü iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Siyah-beyazlılar o bölge için Adana Demirspor ile sözleşmesi fesheden Svensson ile anlaşma varmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

SANTOS: CEDRIC SOARES'İ İSTEDİ!

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fernando Santos sağ bek için Cedric Soares'i istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

Sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek olan Portekizli sağ bek için Arsenal'ın da kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

32 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlada 3 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!

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