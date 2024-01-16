BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fernando Santos eski öğrencisini getiriyor!
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta transferde hareketlilik başladı. Fernando Santos ve ekibinin yönetime ilettiği transfer listesinde sürpriz bir isim yer aldı. Portekizli hocanın, eski öğrencisi için siyah-beyazlı yönetimden talepte bulunduğu öğrenildi. İşte haberin son detayları... BJK SPOR HABERLERİ
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Portekizli hoca yönetiminde Vavacars Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyet moralleri yerine getirdi.
Fernando Santos maçın ardından ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.
İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:
Önemli olan şu an burada bulunan futbolcular. Bu oyuncuları geliştirmek, onlarla başarı sağlamak zorundayız.
Kim gelecekse sırf gelmek için gelmeyecekler. Benim istediğim oyuncu profili güçlü, kararlı, karakterli ve hırslı olur. Ben böyle oyuncular istiyorum.
Yönetimimiz de aynı fikirde.
Kazanmayı bilen bir takım oluşturmak için kazanmayı bilen oyuncular getirmek istiyoruz. Ancak şu an oyuncularımın performansından mutluyum.
Antrenmanda ve maçlarda gösterdikleri kararlılık beni mutlu ediyor. Tabii ki gelişmemiz gereken yerler var. Antrenmanlarla devam edecek.
"2-3 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"
Bahsettiğim kriterlerde en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz. Doğru oyuncuları bulup buradaki oyuncularla daha iyiye gideceğiz.
Beşiktaş'ta bu noktada ise kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Valentin Rosier'in Nice ile görüştüğü iddia edildi.
Siyah-beyazlılar o bölge için Adana Demirspor ile sözleşmesi fesheden Svensson ile anlaşma varmıştı.
SANTOS: CEDRIC SOARES'İ İSTEDİ!
fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fernando Santos sağ bek için Cedric Soares'i istedi.
Sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek olan Portekizli sağ bek için Arsenal'ın da kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
32 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlada 3 maça çıktı.
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