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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Oliver Torres ısrarı sürüyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un isteği üzerine ilk olarak orta saha hattını güçlendirecek. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan Oliver Torres'in kararı belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 15:14
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Oliver Torres ısrarı sürüyor!

Portekizli teknik direktör Fernando Santos'la anlaşan Beşiktaş, yeni hocasıyla Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Oliver Torres ısrarı sürüyor!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların hedefinde İspanyol futbolcu Oliver Torres var.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Oliver Torres ısrarı sürüyor!

İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş'ın, Oliver Torres'e ilgisi sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Oliver Torres ısrarı sürüyor!

Ancak oyuncunun, tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde sezon sonuna kadar Sevilla'da kalmayı planladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Oliver Torres ısrarı sürüyor!

29 yaşındaki orta saha kariyerinde Atletico Madrid, Villarreal, Oporto ve Sevilla formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Oliver Torres ısrarı sürüyor!

Bu sezon 23 karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncu, 1 asiste imza attı.

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