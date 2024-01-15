TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Oliver Torres ısrarı sürüyor!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un isteği üzerine ilk olarak orta saha hattını güçlendirecek. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan Oliver Torres'in kararı belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
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Ancak oyuncunun, tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde sezon sonuna kadar Sevilla'da kalmayı planladığı ifade edildi.
29 yaşındaki orta saha kariyerinde Atletico Madrid, Villarreal, Oporto ve Sevilla formaları giydi.
Bu sezon 23 karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncu, 1 asiste imza attı.
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