Haberler Beşiktaş Santos Dolmabahçe'de siftah peşinde! İşte Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i

Santos Dolmabahçe'de siftah peşinde! İşte Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i

Portekizli teknik direktör, ilk sınavını bugün Karagümrük’e karşı verecek. Dün stadı gezen Fernando Santos taraftarlarla buluşacağı ilk maçını kazanarak farkını göstermeyi hedefliyor. İşte Santos'un muhtemel 11'i.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:37
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Santos Dolmabahçe'de siftah peşinde! İşte Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaş, bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos bugün ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı bu akşam oynanacak karşılaşmayı kazanarak hem ilk kez karşısına çıkacağı siyah-beyazlı taraftarların önünde üç puan almak hem de farkını ortaya koymak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Evindeki son 3 maçta F.Bahçe, Alanya ve Kasımpaşa'ya aynı skorlarla 3-1 yenilerek taraflarlarını üzen Beşiktaş, Karagümrük'ü yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.

ZEMİNİ İNCELEDİ

Portekizli teknik adam Fernando Santos, Karagümrük maçı öncesi dün Tüpraş Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Stattan sorumlu yetkililerden saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgi aldı.

'BABA'YA PANKART

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos için hazırlanan pankartlar Tüpraş Stadı'ndaki yerini aldı. Bunlardan birinde üzerine Portekizce "Kartal Yuvasına Hoş Geldiniz" yazılı pankart dikkat çekti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Umut, Salih, Amir, Rashica, Gedson, Semih, Cenk

Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Salih, Dresevic, Levent, Rohden, Paoletti, Eysseric, Güven, Can, Lasagna

DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den bir bomba daha! Bonucci ve Krunic sonrası...
Irak'ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 29 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon
F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor!
Beşiktaş'ta neşter vuruluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta neşter vuruluyor!
Beşiktaş - F. Karagümrük maçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 13 Ocak Cumartesi
ÜÇ AYLAR ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR? | Üç aylar orucu hangi günler tutulur, nasıl niyet edilir?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Ocak rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! 12:19
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 11:46
G.Saray teklifini yaptı! Transferde zorlu rakipler G.Saray teklifini yaptı! Transferde zorlu rakipler 11:39
Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? 11:35
Everton - Aston Villa maçı ne zaman? Everton - Aston Villa maçı ne zaman? 11:31
F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! 11:29
Daha Eski
Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 11:20
Çorum FK - Tuzlaspor maçı ne zaman? Çorum FK - Tuzlaspor maçı ne zaman? 11:16
Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman? 11:12
Afrika Uluslar Kupası Avrupa futbolunu çökertti! Afrika Uluslar Kupası Avrupa futbolunu çökertti! 11:08
Fırtına'da G.Saray maçı öncesi alarm! Fırtına'da G.Saray maçı öncesi alarm! 11:05
Alperen 29 sayı attı! Rockets kazandı Alperen 29 sayı attı! Rockets kazandı 11:02