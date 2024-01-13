Santos Dolmabahçe'de siftah peşinde! İşte Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i

Beşiktaş, bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos bugün ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı bu akşam oynanacak karşılaşmayı kazanarak hem ilk kez karşısına çıkacağı siyah-beyazlı taraftarların önünde üç puan almak hem de farkını ortaya koymak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Evindeki son 3 maçta F.Bahçe, Alanya ve Kasımpaşa'ya aynı skorlarla 3-1 yenilerek taraflarlarını üzen Beşiktaş, Karagümrük'ü yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.

ZEMİNİ İNCELEDİ

Portekizli teknik adam Fernando Santos, Karagümrük maçı öncesi dün Tüpraş Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Stattan sorumlu yetkililerden saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgi aldı.

'BABA'YA PANKART

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos için hazırlanan pankartlar Tüpraş Stadı'ndaki yerini aldı. Bunlardan birinde üzerine Portekizce "Kartal Yuvasına Hoş Geldiniz" yazılı pankart dikkat çekti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Umut, Salih, Amir, Rashica, Gedson, Semih, Cenk

Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Salih, Dresevic, Levent, Rohden, Paoletti, Eysseric, Güven, Can, Lasagna