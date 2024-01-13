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Beşiktaş'ta neşter vuruluyor! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ancak, siyah-beyazlıların önünde bir engel var. 16 yabancısı bulunan Kartal'ın yeni transferlere yer açması gerekiyor. Beşiktaş, bu nedenle radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte detaylar..
İlk devre arası transferini Jonas Svensson'u kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş'ta transfer çalışmları sürüyor.
Teknik direktör Fernando Santos'un gelişi ve Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle olumlu bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, devre arasında kadrosunu güçlendirerek eski günlere dönmeyi planlıyor.
Ancak Kartal'ın takviye yapabilmesi için radikal kararlar alması gerekiyor. Bu nedenle Beşiktaş'ta yabancı oyuncu operasyonu başlıyor.
Kadrosunda 16 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, yeni transferlere yer açmak için oyuncuların büyük kısmıyla yollarını ayırmak istiyor.
Kiralık gönderilen futbolcular dahil 16 yabancısı bulunan Beşiktaş, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirerek oyuncularla yollarını ayıracak.
Bu 16 futbolcunun sadece 2'sinin sözleşmesi bu yıl içinde sona erecek. Ghezzal ile Hasic'in sözleşmeleri 31 Mayıs 2024'te bitecek.
Kalan 14 yabancı futbolcunun sözleşmeleri ise 2025, 2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor. Kadrosunda 16 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, yeni transferlere yer açmak için oyuncuların büyük kısmıyla yollarını ayırmak istiyor.