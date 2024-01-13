Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta neşter vuruluyor! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Beşiktaş'ta neşter vuruluyor! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ancak, siyah-beyazlıların önünde bir engel var. 16 yabancısı bulunan Kartal'ın yeni transferlere yer açması gerekiyor. Beşiktaş, bu nedenle radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte detaylar..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 10:58
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta neşter vuruluyor! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

İlk devre arası transferini Jonas Svensson'u kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş'ta transfer çalışmları sürüyor.

Beşiktaş'ta neşter vuruluyor! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Teknik direktör Fernando Santos'un gelişi ve Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle olumlu bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, devre arasında kadrosunu güçlendirerek eski günlere dönmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta neşter vuruluyor! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Ancak Kartal'ın takviye yapabilmesi için radikal kararlar alması gerekiyor. Bu nedenle Beşiktaş'ta yabancı oyuncu operasyonu başlıyor.

Beşiktaş'ta neşter vuruluyor! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Kadrosunda 16 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, yeni transferlere yer açmak için oyuncuların büyük kısmıyla yollarını ayırmak istiyor.

Beşiktaş'ta neşter vuruluyor! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Kiralık gönderilen futbolcular dahil 16 yabancısı bulunan Beşiktaş, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirerek oyuncularla yollarını ayıracak.

Beşiktaş'ta neşter vuruluyor! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bu 16 futbolcunun sadece 2'sinin sözleşmesi bu yıl içinde sona erecek. Ghezzal ile Hasic'in sözleşmeleri 31 Mayıs 2024'te bitecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - F. Karagümrük maçı ne zaman?
Beşiktaş'ta Rosier'in geleceği masada!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Ocak rakamları
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
A101 FİYATLARI İNDİRDİKÇE İNDİRDİ | 13 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkin Aydın'dan Icardi sözleri! O fotoğraf... İlkin Aydın'dan Icardi sözleri! O fotoğraf... 10:28
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 10:26
Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:18
Fenerbahçe Lefter'i unutmadı! Fenerbahçe Lefter'i unutmadı! 10:17
Fırtına transferde atağa kalktı! Fırtına transferde atağa kalktı! 10:10
Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun 10:04
Daha Eski
Beşiktaş - F. Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş - F. Karagümrük maçı ne zaman? 09:39
Beşiktaş'ta Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş'ta Rosier'in geleceği masada! 09:39
F.Bahçe bonservisini belirledi! İşte o rakam F.Bahçe bonservisini belirledi! İşte o rakam 09:27
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:39
Aboubakar'dan kötü haber! Aboubakar'dan kötü haber! 01:42
Aboubakar'dan kötü haber! Aboubakar'dan kötü haber! 01:38