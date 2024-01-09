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RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen görev yapacak. 8 futbolcu kritik maçta görev yapamayacak. Beşiktaş, zorlu maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 18:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 18:50
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RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Beşiktaş maçı 9 Ocak Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Emir Han, Anıl, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Umut, Demir Ege, Amir, Gedson, Semih, Rashica, Cenk

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilen olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan ve Necip UysalRize deplasmanında görev yapamayacak.

DEPLASMANDA SON 3 MAÇINI KAZANDI

İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi. 3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

RİZESPOR'DA 3 EKSİK

Ligdeki son maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlığı olan Sinan Osmanoğlu ve Laine, kadroda yer alamayacak.

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