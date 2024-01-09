Haberler Beşiktaş RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Trenyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada Abdülkadir Bitigen görev yapacak. Beşiktaş'ta 8 isim Rizespor deplasmanında görev yapamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 15:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Rizespor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Beşiktaş maçı 9 Ocak Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Emir Han, Anıl, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Umut, Demir Ege, Amir, Gedson, Semih, Rashica, Cenk

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilen olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan ve Necip UysalRize deplasmanında görev yapamayacak.

DEPLASMANDA SON 3 MAÇINI KAZANDI

İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi. 3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

RİZESPOR'DA 3 EKSİK

Ligdeki son maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlığı olan Sinan Osmanoğlu ve Laine, kadroda yer alamayacak.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli’'ye büyük jest! Bu kez de hamile eşi için yaptı...
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti! Başkan Erdoğan telefonda görüştü
Santos'tan Aboubakar, Gedson ve Rosier sözleri...
F.Bahçe'den şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Santos'tan Ronaldo yanıtı!
Santos'un yasakları hayrete düşürdü!
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2024)
EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ - Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2024)
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Galatasaray'a ziyaret Montella'dan Galatasaray'a ziyaret 15:49
G.Saray'da Sivasspor maçı öncesi son durum G.Saray'da Sivasspor maçı öncesi son durum 15:39
Göztepe transferi resmen açıkladı! Göztepe transferi resmen açıkladı! 15:25
Bülent Uygun'dan G.Saray sözleri Bülent Uygun'dan G.Saray sözleri 15:22
Trabzonspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları Trabzonspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları 15:20
Fırtına'dan yerli harekatı! Milli futbolcu... Fırtına'dan yerli harekatı! Milli futbolcu... 15:15
Daha Eski
Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:01
Sivasspor - G.Saray maçı NE ZAMAN? Sivasspor - G.Saray maçı NE ZAMAN? 14:56
Santos'tan Ronaldo yanıtı! Santos'tan Ronaldo yanıtı! 14:36
Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi 14:31
Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti 14:30
Santos'un yasakları hayrete düşürdü! Santos'un yasakları hayrete düşürdü! 14:18