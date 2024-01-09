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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Rizespor Beşiktaş maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen görev yapıyor. Siyah beyazlılar zorlu deplasmanda kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 20:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 20:30
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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Rizespor Beşiktaş maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. 16. hafta erteleme maçında Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Anıl, Emirhan, Höjer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich.

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

DEPLASMANDA SON 3 MAÇINI KAZANDI

İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi. 3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilen olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan ve Necip Uysal Rize deplasmanında görev yapamıyor.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı 9 Ocak Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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