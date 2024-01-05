Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı teknik adam van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar ocak ayındaki transfer rotasını belirledi. İşte Kartal'ın peşindeki PSG'li yıldız... | (Enes Cevahirci / Dış basın)
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van Bronckhorst'un istediği isimlere yönelen yönetim orta saha hattını güçlendirmek istiyor.
Fransız basını Beşiktaş'ın peşine olduğu genç yıldızı duyurdu.
RMC Sport'a göre siyah beyazlılar, PSG forması giyen orta saha oyuncusu Cher Ndour ile ilgileniyor.
Genç orta saha oyuncusu Cher Ndour bu kış PSG'den ayrılabilir.
İtalyan yıldız oyuncu ile Braga kulübünün de devrede olduğu aktarıldı.
19 yaşındaki oyuncu bu sezon PSG formasıyla 3 maçta görev aldı.
Benfica alt yapısında yetişen Ndour bedelsiz olarak PSG'ye transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Fransız kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
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