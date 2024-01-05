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Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı teknik adam van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar ocak ayındaki transfer rotasını belirledi. İşte Kartal'ın peşindeki PSG'li yıldız... | (Enes Cevahirci / Dış basın)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 09:21
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ENES CEVAHİRCİ
Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

Hollandalı teknik direktör van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar transferde düğmeye bastı.

Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

van Bronckhorst'un istediği isimlere yönelen yönetim orta saha hattını güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

Fransız basını Beşiktaş'ın peşine olduğu genç yıldızı duyurdu.

Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

RMC Sport'a göre siyah beyazlılar, PSG forması giyen orta saha oyuncusu Cher Ndour ile ilgileniyor.

Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

Genç orta saha oyuncusu Cher Ndour bu kış PSG'den ayrılabilir.

Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

İtalyan yıldız oyuncu ile Braga kulübünün de devrede olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi

19 yaşındaki oyuncu bu sezon PSG formasıyla 3 maçta görev aldı.

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