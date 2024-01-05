Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Beşiktaş'ta 7 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 10:02 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 10:02
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, NECIP, BAKHTIYOR, EMRECAN, AMIR, SALIH, GEDSON, RASHICA, MULEKA, CENK

KASIMPAŞA: GIANNIOTIS, WINCK, TAYLAN, SADIK, YASIN, GÖKHAN, AYTAÇ, FALL, HAJRADINOVIC, NGOY, COSTA

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Usta oyuncu Ayla Algan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu! “Bambaşka bir kadındı”
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Kartal'dan flaş hamle! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi
Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan flaş hamle! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi
Bronckhorst'un ilk istediği Fenerbahçe'nin yıldızı oldu
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | EGM 106. ÖGG sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi" Çarpıcı yorum! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi" 09:48
G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız! G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız! 09:26
Kartal'dan flaş hamle! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi Kartal'dan flaş hamle! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi 09:21
Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor 11'i Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor 11'i 09:20
Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! 08:57
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:23
Daha Eski
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:09
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:08