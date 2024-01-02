Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini uzattı!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini uzattı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 17:56 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 18:04
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini uzattı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak genç oyuncusu Semih Kılıçsoy ile yeni sözleşmeye vardı.

Futbolcunun kontratı 2028'e kadar uzatıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaşımızın Geleceği Semih Kılıçsoy, 2028'e Kadar Yuvasında

Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaşımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı.

Semih Kılıçsoy, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'nın katılımıyla yeni sözleşmeyi imzaladı.

Semih Kılıçsoy'a yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dileyen Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, şunları söyledi:

"Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılında kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih'ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin."

Semih Kılıçsoy da "Başkanımız Hasan Arat'a ve Samet Aybaba'ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum" sözleriyle duygularını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM GELDİ!

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...
Başkan Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet tarihinin rekoru! | Süper Kupa üzerinden oynanan oyuna tepki!
G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı!
Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal K. Paşa maçına hazırlanıyor!
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman?
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET
Temel Seviye Korece Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | Temel Seviye Korece Kursu Sertifika Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! 18:23
Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! 17:55
Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! 17:00
Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı 16:58
G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! 16:53
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Süper Kupa' açıklaması Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Süper Kupa' açıklaması 16:48
Daha Eski
Kartal K. Paşa maçına hazırlanıyor! Kartal K. Paşa maçına hazırlanıyor! 16:28
Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım 16:18
Fenerbahçe Kupa'da yarı finalde! Fenerbahçe Kupa'da yarı finalde! 16:04
Pepe'ye İtalya'dan talip çıktı! Pepe'ye İtalya'dan talip çıktı! 15:50
Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması! Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması! 15:48
Fırtına'da Ankaragücü hazırlıkları devam etti Fırtına'da Ankaragücü hazırlıkları devam etti 15:29