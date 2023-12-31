BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Beşiktaş, ligdeki kötü gidişatı durdurmak istiyor.
Beşiktaş, ligdeki kötü gidişatı durdurmak istiyor.
Son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, transfer dönemine yoğunlaştı.
Yeni Başkan Hasan Arat, devre arasında sürpriz hamleler yapmayı planlıyor.
Bunun için Beşiktaşlı yöneticiler ilk olarak teknik direktör koltuğuna tecrübeli bir ismi oturtmak istiyor.
Siyah-beyazlılarda en güçlü hoca adayı olarak Bruno Genesio görülüyor.
Ayrıca Kartal, transfer dönemini hareketli geçirecek.
İspanya basını Beşiktaş'ın kadrosuna katacağı ilk yıldızı duyurdu.
İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun AS'dan derlediği habere göre; Siyah-beyazlı ekip Sevilla forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna katmak istiyor.
Haberde siyah-beyazlı ekibin Chamberlein'in sakatlığı sonrasında o mevkideki boşluğu İspanyol orta saha ile doldurmak istediği yazıldı..
Aynı zamanda Beşiktaş, transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün onayını bekleyeceği belirtildi.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.
Torres'in sözleşmesi 2024 yazında sona erecek..
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