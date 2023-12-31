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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlılarda Başkan Hasan Arat, İspanyol devi Sevilla'dan o futbolcunun transferi için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 18:43 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 18:52
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Beşiktaş, ligdeki kötü gidişatı durdurmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, transfer dönemine yoğunlaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Yeni Başkan Hasan Arat, devre arasında sürpriz hamleler yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Bunun için Beşiktaşlı yöneticiler ilk olarak teknik direktör koltuğuna tecrübeli bir ismi oturtmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Siyah-beyazlılarda en güçlü hoca adayı olarak Bruno Genesio görülüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Ayrıca Kartal, transfer dönemini hareketli geçirecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

İspanya basını Beşiktaş'ın kadrosuna katacağı ilk yıldızı duyurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun AS'dan derlediği habere göre; Siyah-beyazlı ekip Sevilla forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Haberde siyah-beyazlı ekibin Chamberlein'in sakatlığı sonrasında o mevkideki boşluğu İspanyol orta saha ile doldurmak istediği yazıldı..

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Aynı zamanda Beşiktaş, transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün onayını bekleyeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

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