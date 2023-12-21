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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Ligde çıkışa geçmek isteyen siyaz-beyazlılardan 3 kişi sebebiyle forma giyemezken 4 futbolcu da kart ceza sınırında bulunuyor. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşmada VAR hakemi ise Alper Ulusoy olurken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 18:31 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 18:31
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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyahbeyazlı takımdan Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Colley, Emrecan, Salih, Amir, Alex, Rebic, Semih, Cenk

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf, Novais, Oğuz, Richard, Efecan, Sisto, Cordova

KARA KARTAL 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Konferans Ligi gruplarında son oynanan Lugano maçının ardından 5 oyuncunun sakatlığını atlatması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arthur Masuaku, Ante Rebic, Milot Rashica, Omar Colley ve Mert Günok geri dönen isimler oldu. Ayak bileği dış yan bağ yaralanması bulunan Portekizli yıldız Gedson Fernandes maç kadrosuna dahil edilmezken, alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavileri devam eden sol bek Umut Meraş ve ön libero Necip Uysal da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 maçın 10'unu siyahbeyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

DÖRT YILDIZ SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kadroda olması beklenmeyen Necip Uysal dışındaki oyuncular bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

CEZALILAR YOK

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana kadro dışı bırakıldıkları için takımla çalışmalarına dahil olsalar da, bugünkü karşılaşma kadrosunda yer almayacaklar.

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