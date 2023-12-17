Gereken yapılacak

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyerek, ara transferde gerekli takviyeleri yapacaklarını ifade etti. Futbol şubesinin başarı odaklı yapılanmaya gideceğini dile getiren Hasan Arat, "Kadro dışı kararları etkili olmuştur. Karardan etkilenen oyuncularımız bizimle iletişime geçtiler. Beşiktaş kulübünün büyüklüğü hafife alınmaz. Ara transferde gereken takviyeleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

GÜZEL GÜNLER GERİ GELECEK

İlk günden itibaren çalışmaya başladıklarını dile getiren Başkan Arat, "Biz büyük bir camiayız. Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın. Hep beraber ayağa kalkacağız. Başarılı günlerimize geri döneceğiz. Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeliyiz. Bu kulübe adım attığımdan itibaren 46 yıl geçti. Bugün ilk defa Divan Kurulu toplantımıza başkan olarak iştirak etmek nasip olduğu için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YAŞANANLARI KINIYORUZ

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyen Başkan Hasan Arat, "Geçtiğimiz yıl oyuncumuz Josef de Souza'nın Ankara'da o stadyumda yaşadıkları sonrası hakemi korumaya çalıştığı için federasyon tarafından ceza almıştı. Ne kadar enteresan değil mi? Söylediklerini yaşadık. Biz camia olarak Halil Umut Meler'e tekrar geçmiş olsun diyoruz. Yaşananları kınıyoruz ve gereğinin yapılmasının da takipçisi olacağız" dedi.

TOPLAM BORÇ 8.3 MİLYAR TL

Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğu duyuruldu. Divan toplantısında konuşan siyahbeyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, Beşiktaş kulübün 31 Ağustos 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğunu kaydetti.

DURUM VAHİM!

Tüzük değişikliğine ihtiyaçlarının olduğunu savunan Başkan Arat, "Futbolcu sözleşmelerinin hepsini denetim kurulu alamıyordu. Talimat verdik. Bütün bilgiler verilecek. Denetim kuruluna güveniyoruz. Tüzüğümüzün çok ciddi noktalarda incelenmesi ve değişmesi lazım. Menajerlere ödenen paraları ve cezaları bilseniz kahrolursunuz. 15 bine yakın yeni üye yapılmış. Durum vahim. Kimlerin referansıyla geldiler? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bize ait olmayan herkes gidecek" dedi.

ÇEBİ VE YÖNETİMİ PARALARI GERİ ALDI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün borçlarının son üç ayda arttığını açıklarken, Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kulübe verdikleri paraları geri aldığını duyurdu. Stat isim sponsorluğu ile ilgili bilgi veren Arat "Gelelim Tüpraş'a. Huzurlarınızda, Süleyman Seba'nın yakın arkadaşı, Büyük Beşiktaşlı Sayın Rahmi Koç'a teşekkür etmek istiyorum." açıklamasını yaptı. Arat sözlerine şöyle devam etti: "25 Eylül'de 3 yıllık Tüpraş parası alınıyor. 6 Ekim'de genel kurul kararı alındı, 30 Kasım'da kongreden 1 gün önce tüm para harcandı. Yöneticilerin 130 milyon TL'si ödendi. Kulübe ne kaldı? Araştırıyoruz şu anda. Ben şu anda Beşiktaş başkanıyım. Devirteslim yapılırken bana ne KPMG raporu, ne de Fikret Orman ile yapılan anlaşmanın detayları verilmedi. Kimsenin malı değil burası, o belgeler Beşiktaş'ın kasasında kalacak."

ACI BİR REÇETE VAR

Başkan Hasan Arat, "Borç, üç ayda yaklaşık %24 artmış. Önümüzde acı bir reçete var. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Biz bir aileyiz ve büyük Beşiktaş yeniden doğacak, şüpheniz olmasın. KBirçok iş adamının üyeliği düşmüş durumda. Hepsinin kombinesi var ama 'Aman, yönetime girmeyelim. Bize bir sürü şey söylerler' diyorlar. Bu insanlar neden girsin yönetime?" dedi.

103 GÜN KAYBETTİK

Türk futbol tarihinde ilk kez başkan adaylarının taraftarlarının birlikte tezahürat yaptığın belirten Hasan Arat, "Camiamız kenetlendi. Seçime kadar 103 gün kaybettik. Seçimden sonra kulübümüzde devir teslim süreci yaşanmadı. Her şeyden önce burası kimsenin şahsi şirketi değildir. Biz hukukumuzun çiğnendiği, keyfi yönetimlere son verdik" ifaedelerini kullandı.

TARİHİ BİR SEÇİM YAŞANDI

Kulüp tarihinin en çok katılım sağlanan seçiminde başkan seçildiğini söyleyen Başkan Hasan Arat, "Tarihimizin en çok katılım sağlanan seçimini geride bıraktık. Tüm Türkiye'ye demokrasi dersi verdik. Seçime 12 bin 157 kişi oy kullanmaya geldi. Yaşanan yoğunluk sebebiyle 2 bine yakın kişi oy kullanamadı. Bu seçim Akatlar'daki son seçimimizdi. Bundan sonraki Divan Toplantılarımız da en nezih ortamlarda, Beşiktaş'a yakışır şekilde yapılacak" dedi.

BEŞİKTAŞ HANİ HALKIN TAKIMIYDI

Kulübe başkanlık yapan her ismin kulübün faaliyetlerinde yer almasını isteyen Arat, "Bu kürsüden insanlara seslenirken aşçı, uşak, bilmem ne diye söylemek çok ayıp. Bu insanların ismi yok mu? Türkiye'de emekçi arkadaşlara bu şekilde mi muamele edilecek. Beşiktaş hani halkın takımıydı? Ayrıca geçmiş geçmişte kalmıştır. Ben Beşiktaş'a başkanlık yapan herkesi buraya davet ediyorum. Alınları açık bir şekilde gelsinler bu koltuklarda otursunlar" dedi.

WILD CARD ALACAĞIZ

Siyah-beyazlı basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini istediklerini kaydeden Hasan Arat, "2024 Ocak'ta THY Avrupa Ligi'ne wild card almak için toplantıya gideceğiz. Seneye de yolumuz açık olacak" ifadelerini kullandı.

YAMANTÜRK: WILD CARD ALACAĞIZ

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, camianın ekonomik refaha kavuşması, planlı ve güvenilir insanlara bağlı olduğunu dile getirerek, "Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz" dedi. Futbol şubesinde olumlu gelişmelerin yaşandığını dile getiren Yamantürk, "Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, futbol şubemizin yeniden ayağa kalkmasında büyük rol oynayacaklardır. Bir Beşiktaşlı olarak, Rıza Hocanın (Çalımbay) en az 1.5 sene takımın başında kalması yerinde olacaktır" diye konuştu.