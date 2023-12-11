Beşiktaş'tan radikal karar! 5 isim kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'tan flaş bir karar geldi. Siyah-beyazlılar, Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.