Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Konunun Beşiktaş'a bildirildiği ve siyah-beyazlı yetkililerin konuyu polise taşıyacağı kaydedilirken, FIFA'nın da olayı denetlemesi için harekete geçtiği aktarıldı.

Eric'e bu adamla herhangi bir aracılık sözleşmesi imzalayıp imzalamadığını sorduğumda 'hayır' dedi. Ayrıca Beşiktaş'a bu adamı tanıyıp tanımadıklarını veya Eric'le kendileri adına konuşmasını isteyip istemediklerini sordum, onlar da hayır dediler.