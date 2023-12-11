Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusunun Fenerbahçe derbisi oynanırken tehdit mesajları aldığını duyururken, FIFA ve siyah-beyazlı kulüp de konuyla ilgili harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:11Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:51
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Dusan Tadic (p) ve 90+6. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain (p) kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 40'a yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 5. yenilgisini alan Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynandığı esnada sezon başında Manchester United'dan Beşiktaş'a transfer olan Eric Bailly ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.
TEHDİT MESAJLARI ALDI
İngiliz basını, Bailly'nin kendisine borcu olduğu iddia edilen bir menajer tarafından tehdit edildiğini yazdı.
Mirror'da yer alan haberde; sezon başında Manchester United'dan Beşiktaş transfer sürecinde aktif rol oynayan bir menajer, alacağının ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe derbisi oynanırken Fildişili stopere tehdit mesajları gönderdi.
"BEDDUALARIMIN SANA NE YAPTIĞINI GÖRMEKTEN MUTLUYUM"
Mesajda "Beddualarımın sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen adam değilsin. Sen büyük bir Mickey Mouse'sun Sana karşı dolandırıcılık davası açtığımda ne olacağını göreceksin." ifadelerini kullandı.
Haberde deneyimli savunma oyuncusunun da tehdit aldığını doğruladığı belirtildi.
Konunun Beşiktaş'a bildirildiği ve siyah-beyazlı yetkililerin konuyu polise taşıyacağı kaydedilirken, FIFA'nın da olayı denetlemesi için harekete geçtiği aktarıldı.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Eric Bailly'nin menajeri Severin Bohui, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ona tehditler, mesajlar göndermekten ve santaj yapmaktan vazgeçmedi. Eric'in kendisine borcu olduğunu ve kendisinin Beşiktaş'a transferine aracılık edenlerin bir parçası olduğunu öne sürüyor.
Eric'e bu adamla herhangi bir aracılık sözleşmesi imzalayıp imzalamadığını sorduğumda 'hayır' dedi. Ayrıca Beşiktaş'a bu adamı tanıyıp tanımadıklarını veya Eric'le kendileri adına konuşmasını isteyip istemediklerini sordum, onlar da hayır dediler.
"Kesin olan bir şey var ki bu adam Eric'i taciz etmeyi bırakmadı. Hatta Fenerbahce mağlubiyetinin ardından kendisine mesaj bile gönderdi. İnsanları kendisine göndermekle tehdit ediyor, bu yüzden onu engellemenin sorunu çözeceğini düşünmüyorum. Bu, FIFA'dan çok bir güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.