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Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusunun Fenerbahçe derbisi oynanırken tehdit mesajları aldığını duyururken, FIFA ve siyah-beyazlı kulüp de konuyla ilgili harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:51
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MERT KILIÇ
Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Dusan Tadic (p) ve 90+6. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain (p) kaydetti.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 40'a yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynandığı esnada sezon başında Manchester United'dan Beşiktaş'a transfer olan Eric Bailly ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

TEHDİT MESAJLARI ALDI

İngiliz basını, Bailly'nin kendisine borcu olduğu iddia edilen bir menajer tarafından tehdit edildiğini yazdı.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Mirror'da yer alan haberde; sezon başında Manchester United'dan Beşiktaş transfer sürecinde aktif rol oynayan bir menajer, alacağının ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe derbisi oynanırken Fildişili stopere tehdit mesajları gönderdi.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

"BEDDUALARIMIN SANA NE YAPTIĞINI GÖRMEKTEN MUTLUYUM"

Mesajda "Beddualarımın sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen adam değilsin. Sen büyük bir Mickey Mouse'sun Sana karşı dolandırıcılık davası açtığımda ne olacağını göreceksin." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Haberde deneyimli savunma oyuncusunun da tehdit aldığını doğruladığı belirtildi.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Konunun Beşiktaş'a bildirildiği ve siyah-beyazlı yetkililerin konuyu polise taşıyacağı kaydedilirken, FIFA'nın da olayı denetlemesi için harekete geçtiği aktarıldı.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Eric Bailly'nin menajeri Severin Bohui, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ona tehditler, mesajlar göndermekten ve santaj yapmaktan vazgeçmedi. Eric'in kendisine borcu olduğunu ve kendisinin Beşiktaş'a transferine aracılık edenlerin bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

Eric'e bu adamla herhangi bir aracılık sözleşmesi imzalayıp imzalamadığını sorduğumda 'hayır' dedi. Ayrıca Beşiktaş'a bu adamı tanıyıp tanımadıklarını veya Eric'le kendileri adına konuşmasını isteyip istemediklerini sordum, onlar da hayır dediler.

Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! Fenerbahçe maçı oynanırken...

"FENERBAHÇE YENİLGİSİNİN ARDINDAN BİLE MESAJ GÖNDERDİ"

"Kesin olan bir şey var ki bu adam Eric'i taciz etmeyi bırakmadı. Hatta Fenerbahce mağlubiyetinin ardından kendisine mesaj bile gönderdi. İnsanları kendisine göndermekle tehdit ediyor, bu yüzden onu engellemenin sorunu çözeceğini düşünmüyorum. Bu, FIFA'dan çok bir güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.

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