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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iddia oranları açıklandı. İşte favori takım... | SON DAKİKA HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 15:43
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Zorlu maç öncesi Fenerbahçe 37 puanla 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Beşiktaş ise 26 puanla 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Her iki ekip de kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Öte yandan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi oranlar belli oldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

İşte derbideki favori takım...

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Dev maçta 2.5 gol üstün oranı 1.68 olarak belirlendi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

2.5 gol altın oranı ise 1.90 olarak verildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Öte yandan İddia Risk Yönetimi bu maçta Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım

Fenerbahçe galibiyetine 1.75 oran verildi.

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