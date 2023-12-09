Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı! İşte derbide favori takım
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iddia oranları açıklandı. İşte favori takım... | SON DAKİKA HABERİ
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Zorlu maç öncesi Fenerbahçe 37 puanla 2. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ise 26 puanla 3. sırada bulunuyor.
Her iki ekip de kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Öte yandan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi oranlar belli oldu.
İşte derbideki favori takım...
Dev maçta 2.5 gol üstün oranı 1.68 olarak belirlendi.
2.5 gol altın oranı ise 1.90 olarak verildi.
Öte yandan İddia Risk Yönetimi bu maçta Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi.
Fenerbahçe galibiyetine 1.75 oran verildi.
Beraberliğin oranı ise 3.45 olarak belirlendi.
Dev derbide Beşiktaş galibiyetine de 3.72 oran verildi.
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