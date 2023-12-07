SON DAKİKA - Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir FK - Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler