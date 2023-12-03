Haberler Beşiktaş Kartal'ın hedefi 3 puan! İşte Rıza Çalımbay'ın Ankaragücü maçı 11'i.

Kartal'ın hedefi 3 puan! İşte Rıza Çalımbay'ın Ankaragücü maçı 11'i.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Siyah-beyazlılar, yeni başkanına zaferle merhaba demek istiyor. İşte Rıza Çalımbay'ın zorlu karşılaşmadaki 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Kartal'ın hedefi 3 puan! İşte Rıza Çalımbay'ın Ankaragücü maçı 11'i.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 bugün de kazanarak hem serisini sürdürmek hem de Avrupa'daki hezimeti unutturmak amacında.

İşte maçın muhtemel 11'leri:

MKE Ankaragücü: Bahadır, Mujakic, Djokanovic, Hayrullah, Efkan, Morutan, Rodrigues, Tolga, Ali Kaan, Cephas, Bajic.

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Amartey, Zaynutdinov, Chamberlain, Fernandes, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar.

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