Hasan Arat: Futbolu artık Beşiktaşlılar yötenecek

Beşiktaş Kulübü, 35'inci başkanını seçiyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Hasan Arat, oy verme işleminin öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kimseden icazet almadıklarını aktaran Arat, "Serdal kardeşim 23 gün kala çıktı. Evet olabilir. Biraz geç çıktı ama Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana '20 senedir neredeydin?' dedi, yazıyı yazanlar iyi hazırlanmamış sanırım. Müzede ay-yıldızlı formam duruyor. Hiç kimseden icazet almadık. Ben buradayım. 'Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayız' dediler. Burada Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, iş insanları ve sizler varken Beşiktaş sahipsiz kalır mı?" ifadelerini kullandı.

"SİZ KİMİ İBRADA ALKIŞLADIYSANIZ ONA SAHİP ÇIKTINIZ"

Olağanüstü seçimli genel kurulda üyelere seslenen Arat, şunları kaydetti:

"Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Bir devri tamamen sonlandırabilirsiniz. Yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Beşiktaş sıkıntılı dönemler geçirdi. Arkasından onursal başkanımız Süleyman Seba geldi. Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek."

"FUTBOLU ARTIK BEŞİKTAŞLILAR YÖNETECEK"

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından merhum Süleyman Seba'nın evini müze yapacaklarını belirten Arat, "Süleyman abi rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz' dedik. Süleyman Seba'nın evini Süleyman Seba müzesi yapacağız. Süleyman abi, evlatların emaneti almaya geliyor. Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba yönetecek. Altyapıya başkan yardımcımız Hüseyin Yücel 10 milyon avro tahsis etti" şeklinde konuştu.

"BASKETOLDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İLE BİRLEŞİYORUZ"

"Biz gönülleri kazanarak buraya geldik" diyen Arat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fulya Şan Ökten tesisleri yıkılırken siz buradaydınız. Beşiktaş'ın spor okulları her yere yayılacak. Derneklerle yeni bir Beşiktaş sistemi kurulacak. Finansman sistemimiz hazır. Basketbolda Bahçeşehir Koleji ile birleşiyoruz. THY Avrupa Ligi'ne katılacağız. Bugün dik duranların günü. Biz gönülleri kazanarak buraya geldik. Sizler büyük ve itibarlı Beşiktaş istiyorsunuz. Onur duyacağınız Beşiktaş'ı size hissettirmeye başlayacağız. Davamız Beşiktaş diyorsanız bu devir kapanacak. Beyaz sayfa açılacak. Yolumuz açık şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun."