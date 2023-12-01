Spor yazarları Beşiktaş - Club Brugge maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – BEŞİKTAŞLILAR DİKKAT!

Beşiktaş'ın düştüğü hale bakın, Brugge karşısında iki sağ bekini stoper oynatmak zorunda kalıyor… Hep devşirme hikayeler yazıyoruz. Öyle bir savunma ki boy ortalaması 1.75 var mıdır bilemedim… Gedson yedek, Amir yedek ve orta sahada Belçikalı misafirler at koşturuyor. Allah aşkına Rıza hoca, deneme maçı mı bu, camianın her türlü kazanıma ihtiyaç duyduğu şu günlerde ne gerek vardı orta sahayı boşaltmaya… Beşiktaş kalesine gelen ilk top gol oldu, ondan sonra da gelen iki toptan biri gol oldu… Kendi sahasında Brugge'den bir çuval gol yiyen bir Beşiktaş olabilir mi? Oldu işte!