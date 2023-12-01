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Spor yazarları Beşiktaş - Club Brugge maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Konferans Ligi'nin D Grubu 5. maçında Beşiktaş ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, evindeki mücadeleden 5-0'lık mağlubiyetle ayrılarak 5. maçında 4. mağlubiyetini elde etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Club Brugge maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 08:32
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Spor yazarları Beşiktaş - Club Brugge maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – BEŞİKTAŞLILAR DİKKAT!

Beşiktaş'ın düştüğü hale bakın, Brugge karşısında iki sağ bekini stoper oynatmak zorunda kalıyor… Hep devşirme hikayeler yazıyoruz. Öyle bir savunma ki boy ortalaması 1.75 var mıdır bilemedim… Gedson yedek, Amir yedek ve orta sahada Belçikalı misafirler at koşturuyor. Allah aşkına Rıza hoca, deneme maçı mı bu, camianın her türlü kazanıma ihtiyaç duyduğu şu günlerde ne gerek vardı orta sahayı boşaltmaya… Beşiktaş kalesine gelen ilk top gol oldu, ondan sonra da gelen iki toptan biri gol oldu… Kendi sahasında Brugge'den bir çuval gol yiyen bir Beşiktaş olabilir mi? Oldu işte!

Spor yazarları Beşiktaş - Club Brugge maçını değerlendirdi

Ahmet Nur Çebi ve prensi Ceyhun Kazancı'nın müthiş dehaları böyle bir takım çıkardı ortaya… Taraftar yuhalıyor, (genelde şiddetle karşıyımdır bu işlere) ama bu defa haklı… Kimse koşmuyor, iki Beşiktaşlı arasına köprü kursan ancak iletişim sağlanır. Cenk, Aboubakar ne yapıyorlar belli değil, Rebic tam Allahlık Ali bey… Salih, Tayfur, Demir Ege çırpınıyorlar ama hepsi ayrı telden çalıyor… Bildiğin Bremen mızıkacıları. Ersin zaten kaptanın seyir defteri mübarek, sürekli seyrediyor… Rezalet. Tek kelimeyle rezalet…

Spor yazarları Beşiktaş - Club Brugge maçını değerlendirdi

Yaklaşık dört yıl önceki genel kurulda, eğriyi doğruyu tartmadan yapılan seçimin bedelidir dünkü hezimet dahil, son üç yılda yaşananlar… Rakiplerine kulp takıp Ahmet Nur Çebi'yi seçenler eserleriyle ne kadar gurur duysalar azdır… Şimdi yeni bir kongre var ve herkes şunu bilsin ki, yanlış seçimin bedeli yine çok ağır olacaktır. Eyy Beşiktaş genel kurul üyeleri elinizi vicdanınıza koyun ve bu ligin kavgalarını da, transfer girdaplarını da iyi bilen birilerini göreve getirin ki bitsin bu ızdırap… Yoksa yandı gülüm keten helva…

Spor yazarları Beşiktaş - Club Brugge maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – RUHUMUZ NEREDE

Biliyorsunuz geride kalan 4 haftada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaşımız, gruptan çıkma şansını yitirmişti. Bugünde çok az sayıda seyircimizin geldiği maçı maalesef inanılmaz bir ruhsuz oyunla kaybettik. Maçı kaybedebilirsiniz ama ruhunuzu kaybedemezsiniz. Bu sezon Avrupa maçlarında istediğimiz performansı sergileyemedik. Ama altyapılara destek vererek, özellikle Demir Ege gibi yeteneklere şans vererek bu günleri daha kolay aşacağımıza inanıyorum.

Spor yazarları Beşiktaş - Club Brugge maçını değerlendirdi

Daha önce Brugge'da Beşiktaşımızın maçını izlemeye gittiğimde onlarında Altyapılara önem verdiğini gözlemledim. Altyapılarında 14 tane çim saha vardı. Bizlerinde artık bu imkanları sağlaması gerekiyor. Nitekim yediğimiz gollere baktığımızda Necip'in bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha farkettik. 40 milyon euroluk bu kadar kötü transferlerin yapıldığı bu dönemde olan Beşiktaşımıza oldu.

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