Haberler Beşiktaş Paramparça

Paramparça

Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Belçika ekibi karşısına 9 eksikle çıktı. Kulübede altyapı oyuncuları oturdu. Taraftar desteği de eksik kalınca hezimet kaçınılmaz oldu. Kartal, Çalımbay ile ilk kez yenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paramparça

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelişiyle Süper Lig'de toparlanıp 2'de 2 yapan Beşiktaş, Avrupa arenasında ise yine yokları oynadı. Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlayan siyah beyazlı takım, rakibine 5-0 mağlup oldu. 9 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan Beşiktaş, savunmada yine sıkıntılar yaşadı. Kara Kartal'ın yedek kulübesinde oyuncu eksikliğinden dolayı altyapıdan futbolcular yer aldı; farklı mağlubiyet de kaçınılmaz oldu...

GRUPTA GALİBİYETİ YOK

Grup lideri olan Brugge'ün gollerini Casper Nielsen, Thiago (2), Raphael Onyedika Nwadike ve Skov Olsen kaydetti. Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da grup mücadelelerinde sadece 1 puan aldı; hiç galip gelemedi. Taraftarını bir kez daha kahretti. Öte yandan siyah beyazlı takım, teknik patron Çalımbay yönetiminde ilk kez mağlubiyet yaşadı. Tüm Beşiktaş camiasında gözler artık pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi. Yeni bir yönetim, yeni bir heyecanın Beşiktaş'ı ayağa kaldırması bekleniyor.

SAKATLAR DAHA FAZLA!

Rıza Çalımbay, 5-0'lık yenilgi sonrası sakat oyuncuların fazlalığını işaret etti. Tecrübeli hoca, "Sağ bek, sol bek ve stoperimiz yok. Sakatların sayısı, sağlıklı oyunculardan daha fazla. Bu kadar arka adale sakatlığı olur mu? İncelenmesi lazım. Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum. Bana deseler ki, 'Bu maçı oynamasan olur mu?' olur derdim" ifadelerini kullandı. Büyük üzüntü yaşayan Çalımbay, "A.Gücü ve F.Bahçe maçında telafi edeceğiz. Bambaşka olacak" diyerek sözlerini bitirdi.

BAMBAŞKA BİR TAKIM

Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı kadrosuna göre tam 7 farklı isimle sahaya çıktı.

Beşiktaş son maçına göre 7 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik patron Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Amir, Muleka ve Gedson'u yedeğe çekti. Samsunspor karşısında 11'de sahaya çıkan kaleci Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Valentin Rosier ile Arthur Masuaku ve kart cezalısı Necip Uysal kadroya dahil edilmedi. Çalımbay, bu oyuncuların yerine Ersin, Tayfur, Zaynutdinov, Demir Ege, Salih, Rebic ve Aboubakar'ı ilk 11'de görevlendirdi.

ONUR'UN TAYİNİ ÇIKTI!

Sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Brugge maçında stoperde görev yaptı. Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etti. Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı.

8 ALTYAPI TAKVİYESİ

Beşiktaş'ın kadrosunda altyapıdan 9 futbolcu yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Göktuğ, Emirhan, Mustafa, Aytuğ, Serkan ve Semih'e ise yedek kulübesinde yer verdi.

ABOU 5 MAÇ SONRA

Golcü Vincent Aboubakar 5 maç sonra 11'deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda oynanan Bogo / Glimt maçında 11'de görev yapan Aboubakar; Gaziantep, Antalyaspor, Başakşehir ve iç sahada oynanan Bodo maçlarında sakatlıkları ve rahatsızlığı nedeniyle forma giymemişti.

Beşiktaş, Avrupa'da 241. kez sahne aldı. Siyah-beyazlılar söz konusu 241 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi yaşadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Kartal'ın Brugge'ü konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Daha önce Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda, karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Öte yandan Brugge taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü büyük ölçüde doldurdu.

ZAYNUTDİNOV MASKEYLE

Kazak oyuncu Zaynutdinov, Brugge maçında maskeyle görev aldı. Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir ile oynanan iç saha maçında Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru kırılmıştı. Samsunspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Zaynutdinov, bir maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü.

DİĞER
Ekrem İmamoğlu’nun belediyesinde şov bitti gerçek göründü! İBB usulü perhiz ve lahana turşusu!
CANLI TAKİP | Gazze'de insani ara 3. kez uzatıldı! İsrail ve Hamas 8. günde 'geçiçi ateşkes'te mutabık kaldı
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresini duyurdular
F.Bahçe Danimarka'da farklı yenildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a evinde şok skor!
Çalımbay: Bu da benim şanssızlığım
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 1 Aralık 2023
CUMA HUTBESİ DİYANET | 🤲 1 Aralık Cuma hutbesi DİNLE, konusu, PDF İNDİR
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 1 Aralık
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buz devri Buz devri 01:46
İsmail stopere geçti İsmail stopere geçti 01:43
Real Madrid’i dize getirdi Real Madrid’i dize getirdi 01:39
Livakovic çaresiz Livakovic çaresiz 01:40
19 yıl sonra 6 gol yedi 19 yıl sonra 6 gol yedi 01:42
Her şey yanlış Her şey yanlış 01:43
Daha Eski
İsmail Kartal: Özür diliyoruz! İsmail Kartal: Özür diliyoruz! 01:19
İsmail Kartal: Özür diliyoruz! İsmail Kartal: Özür diliyoruz! 01:26
Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" 01:26
Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" 01:29
İsmail Yüksek paylaşılamıyor! İsmail Yüksek paylaşılamıyor! 01:32
Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! 01:32