Paramparça

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelişiyle Süper Lig'de toparlanıp 2'de 2 yapan Beşiktaş, Avrupa arenasında ise yine yokları oynadı. Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlayan siyah beyazlı takım, rakibine 5-0 mağlup oldu. 9 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan Beşiktaş, savunmada yine sıkıntılar yaşadı. Kara Kartal'ın yedek kulübesinde oyuncu eksikliğinden dolayı altyapıdan futbolcular yer aldı; farklı mağlubiyet de kaçınılmaz oldu...

GRUPTA GALİBİYETİ YOK

Grup lideri olan Brugge'ün gollerini Casper Nielsen, Thiago (2), Raphael Onyedika Nwadike ve Skov Olsen kaydetti. Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da grup mücadelelerinde sadece 1 puan aldı; hiç galip gelemedi. Taraftarını bir kez daha kahretti. Öte yandan siyah beyazlı takım, teknik patron Çalımbay yönetiminde ilk kez mağlubiyet yaşadı. Tüm Beşiktaş camiasında gözler artık pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi. Yeni bir yönetim, yeni bir heyecanın Beşiktaş'ı ayağa kaldırması bekleniyor.

SAKATLAR DAHA FAZLA!

Rıza Çalımbay, 5-0'lık yenilgi sonrası sakat oyuncuların fazlalığını işaret etti. Tecrübeli hoca, "Sağ bek, sol bek ve stoperimiz yok. Sakatların sayısı, sağlıklı oyunculardan daha fazla. Bu kadar arka adale sakatlığı olur mu? İncelenmesi lazım. Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum. Bana deseler ki, 'Bu maçı oynamasan olur mu?' olur derdim" ifadelerini kullandı. Büyük üzüntü yaşayan Çalımbay, "A.Gücü ve F.Bahçe maçında telafi edeceğiz. Bambaşka olacak" diyerek sözlerini bitirdi.

BAMBAŞKA BİR TAKIM

Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı kadrosuna göre tam 7 farklı isimle sahaya çıktı.

Beşiktaş son maçına göre 7 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik patron Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Amir, Muleka ve Gedson'u yedeğe çekti. Samsunspor karşısında 11'de sahaya çıkan kaleci Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Valentin Rosier ile Arthur Masuaku ve kart cezalısı Necip Uysal kadroya dahil edilmedi. Çalımbay, bu oyuncuların yerine Ersin, Tayfur, Zaynutdinov, Demir Ege, Salih, Rebic ve Aboubakar'ı ilk 11'de görevlendirdi.

ONUR'UN TAYİNİ ÇIKTI!

Sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Brugge maçında stoperde görev yaptı. Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etti. Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı.

8 ALTYAPI TAKVİYESİ

Beşiktaş'ın kadrosunda altyapıdan 9 futbolcu yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Göktuğ, Emirhan, Mustafa, Aytuğ, Serkan ve Semih'e ise yedek kulübesinde yer verdi.

ABOU 5 MAÇ SONRA

Golcü Vincent Aboubakar 5 maç sonra 11'deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda oynanan Bogo / Glimt maçında 11'de görev yapan Aboubakar; Gaziantep, Antalyaspor, Başakşehir ve iç sahada oynanan Bodo maçlarında sakatlıkları ve rahatsızlığı nedeniyle forma giymemişti.

Beşiktaş, Avrupa'da 241. kez sahne aldı. Siyah-beyazlılar söz konusu 241 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi yaşadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Kartal'ın Brugge'ü konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Daha önce Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda, karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Öte yandan Brugge taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü büyük ölçüde doldurdu.

ZAYNUTDİNOV MASKEYLE

Kazak oyuncu Zaynutdinov, Brugge maçında maskeyle görev aldı. Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir ile oynanan iç saha maçında Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru kırılmıştı. Samsunspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Zaynutdinov, bir maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü.