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Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da, Sedal Adalı göreve gelmesi halinde yönetim kurulunda yer alacak isimleri açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 16:25
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Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek genel kurulda göreve gelmesi durumunda yönetim kurulunda yer alacak isimleri divan kuruluna teslim etti.

Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı. Adalı'nın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın oldu. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu ve Mahir Kaplan yer aldı.

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