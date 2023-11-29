Beşiktaş Avrupa'da 241. sınavında!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 241. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 240 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 102 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 360 gol gördü.

AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M AG YG Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 10 6 1 3 19 14 TOPLAM 240 90 48 102 318 360

BELÇİKA TEMSİLCİLERİNE KARŞI 10. MAÇ

Beşiktaş, Belçika ekipleriyle daha önce Avrupa kupalarında 9 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

1996-1997 sezonunda Molenbeek ile UEFA Kupası 1. turunda karşılaşan Beşiktaş, deplasmanda 0-0 berabere kalırken, sahasında oynadığı müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

2004-2005 sezonunda UEFA Kupası'nda Standard Liege ile gruplarda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2006-2007'de aynı organizasyonda ve aşamada rakip olduğu Club Brugge'e 2-1 üstünlük kurdu.

Club Brugge ile 2014-2015'te bu kez UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele eden Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. 2018-2019 sezonunda Genk ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan siyah-beyazlılar, sahasında rakibine 4-2 yenilirken, deplasmandaki müsabaka ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, bu sezon D Grubu'nda oynadığı ilk mücadelede ise Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Belçika temsilcisi Club Brugge ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 10 kez rakip oldu. Brugge temsilcisi; Beşiktaş, Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile oynadığı bu maçların 3'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinden mağlup ayrıldı.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017 sezonunda ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 13 kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar takip ediyor. Kamerunlu santrfor, yarın bir gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nun unvanına ortak olacak. Aboubakar, iki kez gol sevinci yaşaması durumunda ise Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu unvanını elde edecek.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile siyah-beyazlıların eski oyuncuları Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da 12'şer golü bulunuyor.