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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal kritik virajda! İşte Rıza Çalımbay'ın Yılport Samsunspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'un konuğu olacak Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Siyah-beyazlılarda ikinci resmi maçına çıkacak olan Rıza Çalımbay, maçın 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal kritik virajda! İşte Rıza Çalımbay'ın Yılport Samsunspor maçı 11'i

Beşiktaş bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti. Tecrübeli teknik adamın liderliğinde ikinci maçına çıkacak olan Kara Kartal, Samsun virajını kayıpsız geçerek zirvedeki ekiplerle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

10 EKSİKLE GİTTİLER

Beşiktaş, Samsun'a 10 eksikle gitti. Kartal'da sakatlıkları bulunan Amartey, Bailly, Salih, Tayyip Talha, Emrecan, Ghezzal, Rashica, Bahtiyar ve Onana'nın yanı sıra sarı kart cezalısı Rebic kadroda yer almadı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Yılport Samsunspor: Okan, Tırpan, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Tait, Ntcham, Holse, Emre, Ercan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

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