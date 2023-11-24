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Bailly 2 hafta yok!
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu oluşturamayan siyah-beyazlılarda eksik sayısı dün itibarıyla 5'e yükseldi. Önceki gün Onana, Yakup Arda Kılıç ve Rashica'nın sakatlık haberinin resmileşmesinin ardından dün de Fildişi Sahilli oyuncu Eric Bailly'nin de sol uyluk arka adalesinden sakatlandığı ifade edildi. KULÜPTEN yapılan açıklamada, "Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir" denildi. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
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