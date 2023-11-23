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Ekitike bombası

Başkan adayı Arat’ın “Görüşmelere başladık” dediği isimlerden birinin PSG’nin 21 yaşındaki Fransız santrforu Hugo Ekitike olduğu belirtildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Ekitike bombası

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimine sayılı günler kala başkan adayları icraatlarını açıklamayı sürdürüyor. Adaylardan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde Fransız devi PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşerek iş birliği anlaşması yaptıklarını açıklamıştı. Bu gelişme üzerine Fransız basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. news.dayfr. com'da yer alan haberde, Beşiktaş ile PSG arasında yapılan iş birliğinde ismi açıklanmayan bir oyuncunun transferi konusunda da anlaşmaya varıldığı bildirildi. Haberde, bu oyuncuların başında genç forvet Hugo Ekitike'nin olduğu belirtildi.

32 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST

Beşiktaş ile PSG kulübü arasında yapılan transfer anlaşmasında ismi açıklanmayan futbolcunun Ekitike olduğu iddia edildi. Fransız ekibi, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki santrforun bonservisini yaz transfer döneminde 28.5 milyon euro karşılığında Reims'ten almıştı. 2022-2023 sezonunda PSG formasıyla 14'ü ilk 11 olmak üzere 32 maçta görev alan Hugo Ekitike, 4 gol ve 4 asistlik katkı vermişti. Bu sezon ise yalnızca 1 kez sahaya çıkan Fransız yıldız, ligde oynanan Lorient maçının 81. dakikasında oyuna dahil oldu. Hugo Ekitike'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

87 MAÇTA OYNADI

Siyah-beyazlıların PSG ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı iddia edilen 21 yaşındaki Ekitike, profesyonel kulüp kariyerinde 87 resmi maçta oynadı. 1.89 boyundaki santrfor bu periyotta PSG dışında Stade de Reims'in A ve B takımları ile Vejle Boldklub takımlarında forma giydi; 24 gol atarken, 11 de asist yaptı.

GENİŞ ÇAPLI İŞ BİRLİĞİ

Başkan adayı Arat, Fransız kulübü ile yapılan görüşmeleri, "PSG ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş ve PSG arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Futbol Akademi ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor" diyerek duyurdu.

ARAT BUGÜN ANKARA'DA

Hasan Arat, Türkiye'deki dernekleri dolaşmaya devam ediyor, Sabah Çankırı ve bölge dernekleri ile bulaşacak olan Arat, akşam da Ankara'daki derneklerle buluşacak, akşam da yemek yiyecek. Yarın da bu bölgede Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ile görüşmelerini sürdürecek olan Hasan Arat'ın, cumartesi günü Konyalı Beşiktaşlılar ile bulaşacağı açıklandı.

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