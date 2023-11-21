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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca müjdesini duyurdu! "Alır gelirim"

Serdar Adalı: Talisca ya da başka yıldız; ben görüşeceğiz demem, oraya giderim. Ortada çok fazla isim dolaşıyor, futbolda her şey olabilir... Özellikle Talisca’yı alacağım demem, başka yıldız da olabilir ‘Görüşeceğiz’ de demiyorum ama ben gidersem alır gelirim.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca müjdesini duyurdu! "Alır gelirim"

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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 3 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi projelerini anlatmaya devam ediyor. SkySpor Youtube kanalına konuşan Adalı, Talisca ve Quaresma için flaş açıklamalarda bulunarak taraftarlara yıldız transfer sözü verdi. Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Talisca'nın geri dönebileceğini aktaran Serdal Adalı, "Talisca'nın şu anda kulübüyle mukavelesi var. Futbolda her şey olabilir. Özellikle Talisca'yı alacağım demiyorum. 'Görüşeceğiz' de demiyorum, ben gidersem alır gelirim!" ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDI NASIL GELDİ?

Adalı şöyle devam etti: "Hasan Arat ilk başta "Ricardo ve Atiba'ya jübile yapalım" dedi ama artık Quaresma ismini kullanmıyor. Müsaade etsin de Quaresma'nın jübilesini ben yapayım! Bugün gel oyna desek oynayacak vaziyette. Müthiş yetenekli bir oğlu var. Babasından da iyi olabilir. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Kulübün mali durumunun da farkındayım. Rakipler yapıyorsa biz de yapacağız. G.Saray Icardi'yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız."

MATRUŞKA MI? ÇOK AYIP!..

Bu matruşka lafı, bu camiayı da bölüp parçalayan söylem. Hasan Arat Bey'e de buradan rica ediyorum, bu lafı ne söylesin ne de söylettirsin. Beni ve ekibimi Matruşka olarak görüyorsa bana kendi yönetiminde bulunmam için neden teklifte bulundu acaba?

NOKTA TRANSFER YAPACAĞIZ

Mevcut takımımıza nokta transferlerle yukarı taşımamız lazım. Yoksa sezon sonunda tehlikeyle karşı karşıya kalacağız. Gerekli transferler yapıp, takımı zirveye taşımamız şart. Bu star olur, ama o bölgede görevini gayet iyi yapacak futbolcular olacak.

GÖKHAN KESKİN BİZİMLE OLMALI

Geniş bir scout ekibi ile çalışmaya düşünüyoruz. Görev aldığı dönemde önemli işler yapan Gökhan Keskin ile yeniden çalışmak istiyoruz. Sürekli transferlerden bahsediyoruz diye altyapıyı önemsemiyoruz sanılmasın. Altyapı, Beşiktaş'ın ruhunda var.

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