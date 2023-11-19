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SAKARYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Sakaryaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sakaryaspor ile Beşiktaş, Süleyman Seba anısına hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 10:00
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SAKARYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Sakaryaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına düzenlenecek müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Beşiktaş maçı 19 Kasım Pazar günü saat 15:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

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