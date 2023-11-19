3 yeni yıldız getireceğiz

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, seçim vaatlerini açıklarken, yıldız transferlerle kadrolarını güçlendireceklerini ifade etti. Öncelikle futbol takımını güçlendireceklerini ifade eden Adalı, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Talisca diyorlar ya, daha iyileri de var! Rakiplerimiz alıyorsa ben de alırım. Cebimden veririm, sponsor bulurum, yine alırım! Hocamız neyi talep ederse onu alıp geleceğiz. 10 numara, stoper ve bir kanat-forvet transferi yapacağız" dedi.

KÜÇÜLEREK İLERLENMEZ

Adalı şöyle devam etti: "Ben Beşiktaş'ın içindeyim. Beşiktaş'ı yaşıyorum zaten. Enkaz devraldım lafını benim ağzımdan duyamazsınız. Rıza hocamla da konuştum. Keşke Şenol hocanın ertesi günü getirilseydi, çok yol alırdık. Onun takımın başında olması bizi rahatlattı. Rıza hocada Beşiktaş ruhu var. Borç bir tek bizde konuşuluyor. Rakipler bu transferleri yapıyor da biz neden yapmayalım? Aradaki makasın sebebi de bu zaten. Küçülerek ilerleyemezsiniz."

ÖZÜR DİLEYECEKLER

Serdal Adalı, TFF Başkanı Büyükeşi'nin davranışına tepki göstererek, "TFF Başkanı gelecek benim evimde parmak sallayacak! Benim en çok sinirimi bozan şey bu. Ben seçilirsem, TFF Başkanı özür dilemedikçe o stada giremez. Biz ne zaman birleşsek o zaman şampiyon oluyoruz. Kendi ayağımıza basmaktan dışarıyı unutuyoruz" ifadelerini kullandı.

AKARETLER RUHU!

Başkan adayı Adalı, dün gerçekleştirdiği Akaretler Cemiyeti buluşmasında, "Kulübü Akaretler'e taşımayacağız ama Akaretler'in ruhunu kulübe taşıyacağız. Stadyumun kapasitesini de 52 bine yükseltecek çalışmaları yapıyoruz. 'UEFA standartlarında değil, finallerde kullanamıyoruz' demesinler diye 52 bine getirelim de kimsenin bahanesi kalmasın" dedi.