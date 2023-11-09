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Beşiktaş'ta Hari Vukas'tan Eric Bailly açıklaması: Durumu çok ciddi gözükmüyor ama...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında evinde Bood/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Hari Vukas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 23:19 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 23:47
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Beşiktaş'ta Hari Vukas'tan Eric Bailly açıklaması: Durumu çok ciddi gözükmüyor ama...

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca çok hata yaptıklarını vurgulayan Vukas, "Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Avrupa'ya devam etme şansını kaybettik. Maça iyi hazırlandık. İyi oynayamadık. İyi bir performans sergileyemedik. Bir şeyler eksik oldu. Bazen ortalarda, bazen bire birlerde iyi oynamadık. Kötü oynadık. Kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ SEVİYESİ BU DEĞİL"

Takımdaki kötü gidişattan herkesin sorumlu olduğunun altını çizen Vukas, "Teknik ekip, futbolcular, herkes sorumlu. Kötü bir gidişat var. İyi bir durumda değiliz. Ancak profesyoneliz, gidişatı değiştirmek için çalışmalıyız. Beşiktaş büyük bir camia. Taraftarları da anlıyoruz. Sonuçlar kötü. Evet, kötü oynuyoruz. Bu Beşiktaş seviyesi değil. Bu kötü gidişatı iyiye çevirmek zorundayız. Sorumluluk hepimizin" şeklinde konuştu.

"BAILLY ŞU ANDA HASTANEDE"

Vukas, ayrıca geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Eric Bailly'nin son durumuyla ilgili de "Eric Bailly baş travması yaşadı. Şu anda hastanede ve kontrol altında. Çok ciddi gözükmüyor durumu ama sağlık ekibi bilgi verecek." açıklamasını yaptı.

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