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Beşiktaş Bodo Glimt maçı ücretsiz canlı izle | Konferans Ligi Beşiktaş maçı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında ya tamam ya devam maçına çıkacak. Beşiktaş - Bodo Glimt maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kartal, maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş Bodo maçında Amartey, Colley ve Masuaku oynayamayacak. Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar ise süre verilmesi halinde sahada yer alabilecek. Beşiktaş Bodo Glimt maçı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında detayları araştırıyor. Beşiktaş maçı canlı skor takibi ve tüm detaylar haberimizde... | Beşiktaş Bodo maçı canlı izle

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 18:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 18:40
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Beşiktaş Bodo Glimt maçı ücretsiz canlı izle | Konferans Ligi Beşiktaş maçı

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Grubu 4. hafta müsabakasında Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, mutlak galibiyet alarak taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor. Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

BEŞIKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Bakhtiyor, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Cenk, Aboubakar

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, B.Moe, Björtuft, Björkan, Saltnes, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK İSİMLER CAN SIKIYOR!

Beşiktaş'ta Bodo-Glimt maçı öncesi eksik isimler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Omar Colley, Amartey ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek.

ABOUBAKAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Gaziantep FK ve Antalyaspor müsabakalarında hastalığı sebebiyle forma giyemeyen Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında forma giyebilecek. Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olacak.

UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

  1. Club Brugge 7
  2. Bodo Glimt 4
  3. Lugano 4
  4. Beşiktaş 1

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Beşiktaş - Bodo Glimt maçı saat kaçta?
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