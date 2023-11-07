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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'e ceza verilecek mi? Belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la oynadığı maçın devre arasında, takım arkadaşı Tayfur Bingöl'ün üzerine yürüyen Eric Bailly'e ceza verilip verilmeyeceği belli oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 09:52
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'e ceza verilecek mi? Belli oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor'la oynadığı lig maçının devre arasında flaş bir olay yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'e ceza verilecek mi? Belli oldu

Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçı devre arasında Tayfur Bingöl'ün üzerine yürüyen Eric Bailly, teknik sorumlu Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'e ceza verilecek mi? Belli oldu

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın, "Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim" dediği Fildişi Sahilli oyuncu hem sosyal medya hesabından, hem de antrenman öncesi tüm takımdan özür diledi.

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