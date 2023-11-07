BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'e ceza verilecek mi? Belli oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor'la oynadığı lig maçının devre arasında flaş bir olay yaşandı.
Beşiktaş'ın Antalyaspor'la oynadığı lig maçının devre arasında flaş bir olay yaşandı.
Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçı devre arasında Tayfur Bingöl'ün üzerine yürüyen Eric Bailly, teknik sorumlu Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın, "Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim" dediği Fildişi Sahilli oyuncu hem sosyal medya hesabından, hem de antrenman öncesi tüm takımdan özür diledi.
Bu gelişmeler üzerine üzerine Bailly'nin herhangi bir ceza almayacağı belirtildi.