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Tosun’un 100’ü gülmedi
Geçen hafta kazanılan Gaziantep maçında ağları sarsan Cenk Tosun, Antalyaspor'u da boş geçmedi. Salih'in kestiği topta son vuruşu yaparak takımını öne geçirdi. 'Tosun Paşa' için bu golün ayrı bir önemi de vardı. Süper Lig'de bugüne kadar Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla 99 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, bu golle '100'ler kulübü'ne girdi ama yenilgiyi önleyemedi.
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