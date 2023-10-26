Haberler Beşiktaş "Kazanmaya geldik"

"Kazanmaya geldik"

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Burak Yılmaz'ın yardımcısı Hari Vukas konuştu. Hırvat çalıştırıcı, "Bodo gibi kendi sahasında çok sert oynayan bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Grubu geçmek istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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"Kazanmaya geldik"

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Burak Yılmaz'ın yardımcısı Hari Vukas konuştu. Hırvat çalıştırıcı, "Bodo gibi kendi sahasında çok sert oynayan bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Grubu geçmek istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Futbolda baskının sürekli olduğunu söyleyen Hari Vukas, "Futbolda baskı her zaman var. Biz hazırız, son haftalarda istenilen sonuçları alamıyoruz ama adım adım giderek bunu düzeltmek zorundayız. Yarın galibiyet alıp bu durumu düzelteceğiz." ifadelerini kullandı. Vukas ayrıca yoğun bir fikstürden geçtiklerini de belirtti. Hırvat hoca, ayrıca "Burak hoca yeni bir antrenör. Yeni bir ekip kurmak istiyordu ve bizi aradı ve biz de seve seve onun teklifini kabul ettik. Şu anda beraberiz" diyerek geliş sürecini de anlattı.

RACHID: KAZANACAĞIZ!

Bodo/Glimt mücadelesi öncesi konuşan Rachid Ghezzal, "Yarın (bugün) ne yapıp edip mücadeleden 3 puanla ayrılıp grupta iyi bir konuma gelmek istiyoruz." dedi. Yüzde 100 hazır olduğunu ifade eden Cezayirli yıldız, "Biz hazırız ve çok iyi hazırlandık. Buraya daha soğuk bir havada gelebilirdik. Bu hava bizi daha çok motive edebilir. Buradan galibiyetle döneceğiz" şeklinde konuştu.

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