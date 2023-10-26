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Hari Vukas: Beşiktaş'ın bahanesi olmaz!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Siyah beyazlıların yardımcı antranörü Hari Vukas mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:50
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Hari Vukas: Beşiktaş'ın bahanesi olmaz!

eşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, "Bugünkü mağlubiyetten sonra bu anlamda konuşacak bir şeyimiz yok. Bahanesi ya da mazereti olan bir mağlubiyet değil. Şanslar bulduk, rakibimizi de verdik. Onlar değerlendirdi" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Norveç ekibi Bodo Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 1 puanla grupta son sırada kalan siyah-beyazlı ekipte yardımcı antrenör Hari Vukas basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetten dolayı Bodo Glimt'i tebrik ederek konuşmasına başlayan Hari Vukas, "Öncelikle Bodo'yu tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Çok açık oynanan bir mücadeleydi. İki takımda çok fırsat buldu. Şansları değerlendiren Bodo oldu. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"3 MAÇ SONUNDA 1 PUAN SAHİP OLMAK TABİİ Kİ İYİ BİR DURUM DEĞİL"

Grupta oynayacakları 3 maç daha olduğunu söyleyen Vukas, "3 maç sonunda 1 puan sahip olmak tabii ki iyi bir durum değil. Ama 3 maçımız daha var. Bu 3 maçta bir şeyleri değiştirebiliriz. Bir sonraki maçta evimizde Bodo Glimt ile karşılaşacağız. O maçı kazanıp işleri diğer tarafa döndürmek için elimizden geleni yapağız" diye konuştu.

"BAHANESİ YA DA MAZERETİ OLAN BİR MAĞLUBİYET DEĞİL"

Yedikleri golün ardından ön alanda risk aldıklarını ve rakiplerine arkada alan bıraktıklarını söyleyen Vukas, "Galatasaray maçından sonra bunları konuşabildik. Çünkü o maç daha farklıydı. Fakat bugünkü mağlubiyetten sonra bu anlamda konuşacak bir şeyimiz yok. Bahanesi ya da mazereti olan bir mağlubiyet değil. Şanslar bulduk, rakibimizi de verdik. Onlar değerlendirdi. Maçta kırılma noktaları buydu. Rakibimiz gol attıktan sonra önde bastık, risk aldık. Bu yüzden arkada çok alan verdik. Rakibimiz akıllı, kompakt, sert oynadılar. 3 pozisyonu değerlendirip bizi mağlup ettiler" şeklinde konuştu.

"BİZDEN DAHA AKILLI OYNADIKLARINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Bodo Glimt'in maç içinde kendilerinden daha iyi kararlar aldığını belirten Hari Vukas, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz Bodo'nun iyi bir takım olduğunu maçtan önce biliyorduk. Bodo Glimt, buraya gelen her takıma sıkıntı yaratan bir takım. Bunun bilincindeydik, şaşırmadık. Beklediğimiz anlamda güçlü ve sert oynayan bir takım vardı. Bizden daha akıllı oynadıklarını söyleyebilirim. Aldıkları son kararlar, final pası kararları bizden daha iyiydi. Maç içerisinde bizden daha iyi kararlar aldılar. Rakamlara baktığınız zaman daha iyi olduğumuzu görebiliyorum. Futbolda geçerli olan goldür. Bodo Glimt önemli olan şeyi yaptı, golleri buldu ve hak ettiği galibiyeti aldı."

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