Haberler Beşiktaş Umut Meler'e tepki

Umut Meler'e tepki

Beşiktaş'ın G.Saray maçına atanan Halil Umut Meler, geçmiş dönemlerde yönettiği maçlarda siyah beyazlı camianın tepkisini çekmişti. Geçen sezon 1-0 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Halil Umut Meler'in Beşiktaş'ın teknik adamlarıyla sorunu var" demişti. Meler, Sergen Yalçın'la da sorun yaşamış; Yalçın o dönem Meler için "Hakem arkadaş rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında" ifadesini kullanmıştı. Meler'in geçen sene yönettiği derbiyi G.Saray 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Umut Meler'e tepki
Beşiktaş'ın G.Saray maçına atanan Halil Umut Meler, geçmiş dönemlerde yönettiği maçlarda siyah beyazlı camianın tepkisini çekmişti. Geçen sezon 1-0 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Halil Umut Meler'in Beşiktaş'ın teknik adamlarıyla sorunu var" demişti. Meler, Sergen Yalçın'la da sorun yaşamış; Yalçın o dönem Meler için "Hakem arkadaş rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında" ifadesini kullanmıştı. Meler'in geçen sene yönettiği derbiyi G.Saray 1-0 kazanmıştı.
DİĞER
Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi oynanacak mı? Milli yas ilan edildi! Süper Lig Galatasaray Beşiktaş derbisi iptal mi olacak?
Yıllardır aynı kanlı plan aynı şeytani senaryo! Soykırımcı İsrail'in 7 maddede manipülasyon taktiği!
Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!
Derbinin şifresini verdi! "Beşiktaş'ın yapması gereken..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbinin şifresini verdi! "Beşiktaş'ın yapması gereken..."
Kartal'ın derbi jokeri Rashica!
19 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Ekim)
Cantona'dan Filistin'e destek paylaşımı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin şifresini verdi! "Beşiktaş'ın yapması gereken..." Derbinin şifresini verdi! "Beşiktaş'ın yapması gereken..." 07:38
TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı! TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı! 01:52
TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı! TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı! 01:30
F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! 00:35
Beşiktaş'ta şok ayrılık! Ocak ayında... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Ocak ayında... 00:35
Salah'tan Gazze için yardım çağrısı! Salah'tan Gazze için yardım çağrısı! 00:35
Daha Eski
Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! 00:35
Avcı'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri! Avcı'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri! 00:35
PSG'nin sahibi çıldırdı! Arda öyle bir şey yaptı ki... PSG'nin sahibi çıldırdı! Arda öyle bir şey yaptı ki... 00:35
Derbi öncesi Beşiktaş'a sevindirici haber! Derbi öncesi Beşiktaş'a sevindirici haber! 00:35
Orta'dan Erden Timur'a flaş cevap! Orta'dan Erden Timur'a flaş cevap! 00:35
G.Saray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan G.Saray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan 00:35