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Umut Meler'e tepki
Beşiktaş'ın G.Saray maçına atanan Halil Umut Meler, geçmiş dönemlerde yönettiği maçlarda siyah beyazlı camianın tepkisini çekmişti. Geçen sezon 1-0 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Halil Umut Meler'in Beşiktaş'ın teknik adamlarıyla sorunu var" demişti. Meler, Sergen Yalçın'la da sorun yaşamış; Yalçın o dönem Meler için "Hakem arkadaş rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında" ifadesini kullanmıştı. Meler'in geçen sene yönettiği derbiyi G.Saray 1-0 kazanmıştı.
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