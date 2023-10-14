Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması!

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'de oynanan İstanbulspor maçında sakatlanan Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly'nin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 11:45
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması!

Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly'nin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly'in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir.

DİĞER
Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
CANLI TAKİP | Gazze'de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail'in uçakları gece boyunca ölüm kustu
Dursun Özbek dev geliri açıkladı! İşte o rakam
ManU'dan açıklama geldi! G.Saray maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta 8 eksik! İşte o isimler
Flaş G.Saray açıklaması! Gedson ve Salih...
BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM İSTANBUL
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TTK sonuçları listesi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu? Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu? 12:09
Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması! Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması! 11:39
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! 11:38
Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Arabistan... Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Arabistan... 11:21
Buruk transfer istedi! Timur harekete geçti Buruk transfer istedi! Timur harekete geçti 11:18
ROMANYA ANDORRA maçı hangi kanalda? ROMANYA ANDORRA maçı hangi kanalda? 11:13
Daha Eski
İSVİÇRE BELARUS maçı hangi kanalda? İSVİÇRE BELARUS maçı hangi kanalda? 11:09
POLONYA MOLDOVA maçı hangi kanalda? POLONYA MOLDOVA maçı hangi kanalda? 11:04
ÇEKYA FAROE ADALARI maçı hangi kanalda? ÇEKYA FAROE ADALARI maçı hangi kanalda? 11:00
Montella'nın yerlileri Montella'nın yerlileri 00:17
Süre yetmedi Süre yetmedi 01:18
Giresun’da sakatlık şoku Giresun’da sakatlık şoku 01:19