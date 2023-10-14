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Caldara harekatı

Beşiktaş, Milan'ın stoperi için yeniden deverede.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Caldara harekatı

Beşiktaş'ta gözler bir yandan Galatasaray derbisi, bir yandan olağanüstü seçime çevrilirken; ara transfer dönemi için yapılacak takviyelerle ilgili harekat da başladı. Siyah-beyazlılara sezon başında gündemine aldığı stoper oyuncusundan müjdeli haber geldi. İtalyan medyası Milan'ın 29 yaşındaki stoper oyuncusu Mattia Caldara ile yolların ayrılacağını yazdı. Beşiktaş, sezon başında transfer etmek istediği İtalyan stoper için yeniden hamle yapacak. Geçen sezonu, Spezia'da kiralık geçiren Mattia Caldara, Milan'ın hocası Pioli'nin gözüne girmeyi başaramadı.

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