Küfürlere kızdı stadı terk etti

Beşiktaş-Lugano maçının ilk yarısı bitmeden protokol tribününde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasında 'küfür' tartışması yaşandı. Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaş tribünleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu. Başkan Büyükekşi, küfürlü tezahüratlar uzun süre devam edince Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye dönerek, kendisine çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Başkan Çebi'yi iki kez elleriyle tribünleri göstererek uyaran TFF Başkanı Büyükekşi, ardından çok sinirli bir şekilde yerinden kalktı ve yanındakilerin ikna çabalarına rağmen devre bitmeden stattan ayrıldı. TFF Başkanı Büyükekşi'nin, Ahmet Nur Çebi'ye 'Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' dediği, Başkan Çebi'nin ise herhangi bir yanıt vermediği iddia edildi.